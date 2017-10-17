Спонсор Сайнса Estrella Galicia уйдёт вслед за ним в «Рено»

Пилот «Рено» Карлос Сайнс, сменивший «Торо Россо» на команду из Уокинга, покинул Фаэнцу вместе со своим спонсором в лице пивной компании Estrella Galicia, сообщает Sports Mole. Предстоящий Гран-при США станет для испанца первым в составе «Рено».

О том, как встречали Сайнса в новой команде рассказал менеджер гонщика — Карлос Эльноро.

«Атмосфера отличная и люди здесь были счастливы видеть Сайнса, они уже некоторое время знали, что он будет с командой. Его приход стал стимулом для „Рено“ перед завершением долгого сезона», — завершил Эльноро.