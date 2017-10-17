Лоу: считаю, что в Остине «Уильямсу» по силам завоевать очки двумя машинами

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США, отметив, что оба пилота команды способны набрать очки на трассе в Остине.

«Командам нравится приезжать в Остин, точно также как и фанатам со всех уголков США и соседних стран. За свою короткую историю автодром в США подарил уже несколько захватывающих гонок. Особенности трассы позволяют оценить работу аэродинамики, двигателя и самого пилота.

На протяжении нескольких предыдущих этапов мы показали прогресс в скорости и мы надеемся продолжить прогрессировать и в этот раз. Мы, как и всегда, хотим набрать очки двумя машинами, и полагаю, что это реальная цель", — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».