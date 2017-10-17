Маркелов: на месте «Уильямса» протестировал бы Кубицу ещё год

Гонщик команды Russian Time в Формуле-2 Артём Маркелов считает, что команде «Уильямс» вряд ли стоит подписывать контракт боевого пилота с поляком Робертом Кубицей на сезон-2018.

«На их месте я бы протестировал Роберта ещё год и только потом посадил за руль болида Ф-1. Понимаю, что Кубица очень опытный пилот, выступавший в разных сериях, но он пропустил очень много — невозможно будет сразу показать результат. В «Уильямсе» сейчас нужен результат для поднятия морального духа — нужны подиумы. А если Кубица будет ещё медленнее, чем Стролл… Тогда «Уильямс» осознает свою ошибку, но будет уже слишком поздно что-то менять», — высказал мнение Маркелов, отвечая на вопросы «Чемпионата».