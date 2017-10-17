Масса: в Остине одна из лучших новых трасс

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США, отдав должное автодрому в Остине.

«Остин — определённо одна из лучших новых трасс в календаре. Хотя мне нравятся классические автодромы по типу Спа или „Сузуки“, в Остине очень интересный трек. Там отличный город и к тому же великолепные стейки, так что там здорово проводить время.

Мне нравится не только гоняться там, но и просто приезжать туда, потому что в Техасе очень приветливые люди. Они создают прекрасную атмосферу. Надеюсь получить удовольствие как от гонки, так и от пребывания в Остине", — приводит слова бразильца пресс-служба его команды.