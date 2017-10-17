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Квята не позвали на пресс-конференцию ФИА в четверг

17 октября 2017, вторник. 16:50 Авто

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, вопреки ожиданиям, не станет одним из участников традиционной пресс-конференции ФИА в четверг, 19 октября, перед Гран-при США Формулы-1. Приглашение Квята выглядело бы логичным, так как Квят возвращается в гонки после пропуска двух этапов. В то же время в пресс-конференции примет участие его новый напарник по «Торо Россо» Брендон Хартли, вместе с которым на вопросы журналистов ответят Маркус Эрикссон, Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс (впервые в статусе гонщика «Рено»).

Во второй части пресс-конференции участие примут Фернандо Алонсо, Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен — таким образом, позвали обоих представителей американской команды «Хаас».

В пятницу на вопросы журналистов ответят Зак Браун («Макларен»), Роберт Фернли («Форс Индия»), Джин Хаас («Хаас») и Тото Вольф («Мерседес»). Соответственно, на пресс-конференцию не был приглашён глава «Торо Россо» Франц Тост, которого наверняка попросили бы прокомментировать последние перестановки в команде.

Что касается Квята, то в четверг он ответит на вопросы журналистов во время двух медиаколлов — в 20:00 мск для телевизионных репортёров и в 20:10 мск для пишущей прессы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Брендон Хартли Даниил Квят ФИА Формула-1 Гран-при США
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