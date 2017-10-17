Хасегава: в 2015 году «Хонда» не была готова, а ожидания были завышены

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава, вспоминая годы сотрудничества с «Маклареном», в неудачном партнёрстве предпочитает винить не команду из Уокинга, а просчёты собственной компании.

«Ожидания в отношении „Хонды“ были очень завышены, и в этом наша ошибка. Нельзя сказать, что проект „Макларена“ не работал, просто мы не оправдали ожиданий. Мы были слишком амбициозны, а на самом деле в 2015 году мы не были готовы. Да, мы прогрессировали, но лидеры ожидают не такого», — приводит слова Хасегавы El Confidencial.