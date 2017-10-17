С сентября «Уильямс» сосредоточен на развитии болида на 2018 год

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу признался, что начиная с сентября команда полностью сосредоточилась на машине на следующий год и привозит на гонки лишь те обновления, которые будут актуальны и для болида на сезон-2018. Команда решила внести существенные изменения в философию машины на следующий год, что не могло не сказаться на развитии текущего болида.



«Мы находимся в этом режиме месяц или больше и привозим только те обновления, которые будут подходить новой машине. В основном то, что мы делаем сейчас, ориентировано на 2018 год. Все новинки, которые мы привозили с сентября, имели эти характеристики», — цитирует Лоу Autosport.