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Штайнер: при правильном подходе выровнять игровое поле в Формуле-1 возможно

17 октября 2017, вторник. 21:08 Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Формула-1 не так далека от того, чтобы преодолеть большой разрыв между топ-командами и остальной частью пелотона.

«У каждой команды должна быть возможность подниматься на подиум, это добавило бы интереса. Я думаю, что это то, к чему должна стремиться Формула-1 в ближайшие два-три года. Конечно же в один сезон не каждая команда должна попасть на подиум, иначе мы станем близки к гонкам монокласса. Но в течение нескольких сезонов каждая команда должна иметь реальный шанс завоевать подиум при правильном развитии и должным образом выполненной работе.

В настоящее время лучший результат для большинства команд — это восьмое, девятое и десятое места. И это не очень здорово для привлечения внимания зрителей.

Есть «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». Если их результаты не считать, то в 2017 году каждая команда могла быть на подиуме, потому что борьба за тройкой топ-команд столь непредсказуема.

Вы не можете заставить «Мерседес» и «Феррари» ехать медленнее. Вы могли бы их об этом попросить, но вряд ли они были бы счастливы. На это сокращение отставания потребуется несколько лет, но это достижимо. Нам просто нужны корректировки бюджетов, контроль размера штата, и мы достигнем этой цели», — цитирует Штайнера ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер
Новости. Авто
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