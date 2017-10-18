Мик Шумахер: я двигаюсь к Ф-1 в своём темпе

Мик Шумахер отметил, что его конечной целью всегда была Формула-1, однако он будет двигаться к ней в своём темпе. В сезоне-2017 сын семикратного чемпиона мира дебютировал в Формуле-3. После 7 этапов из 10 Шумахер занимает 11-е место в чемпионате и третье — среди новичков.



«Да, моей целью всегда была Формула-1. Я сосредоточен на своих выступлениях и не смотрю на других пилотов. Каждый прогрессирует в своём темпе, это несопоставимо.



Я делаю шаг за шагом и пытаюсь подготовить себя к будущему. Когда я почувствую, что готов, то сделаю следующий шаг.



Я провёл свой первый сезон в Формуле-3 с целью научиться как можно большему. И я очень доволен. Я стараюсь прогрессировать во всех областях», — цитирует Шумахера SID.