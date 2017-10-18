Бобровских: надеюсь, в сезоне-2018 RDS выеду на новом моторе, старого не хватает

Гонщик команды Tuning Factory Алексей Бобровских рассказал, как для него сложился Кубок чемпионов Russian Drift Series в Сочи.



«Итоги сезона уже были подведены, поэтому эту гонку я ехал просто покататься в своё удовольствие, приятно закончить сезон. В Сочи прилетел заранее, чтобы погреться, отдохнуть, и в итоге провёл здесь целую неделю. С машиной мы ничего не делали с последнего этапа РДС. В ней так и остался старый мотор. Надеюсь, что в новом сезоне я выеду на новом моторе, так как старого откровенно не хватает. У всех остальных участников РДС автомобили мощностью минимум 500 + лошадиных сил.



Трасса соревнований в принципе была нам знакома, но организаторы решили внести немного изменений в конфигурацию, чтобы гонка стала ещё более эффектной для зрителей. Мы доезжали до конца трассы, делали там разворот и ехали в обратную сторону. Плюс добавили изюминку, сделав ночной этап. На мой взгляд, это интересное решение, получился очень красивый дрифт. Все участники подсветили свои машины, в общем, получилось настоящее эффектное дрифт-шоу!



Квалификация для меня прошла неплохо, я занял 7-е место. Далее автоматом прошёл в топ-16. В первой паре попал на Магомеда Омарова. Нам назначили one-more-time, после чего я прошёл дальше и попал на Ивана Никулина. Мы с ним, кстати, уже ездили вместе в прошлом году на Кубке чемпионов в Сочи. Я тогда выиграл, а потом по системе Double Elimination попал на него снова и там уже проиграл. В итоге у нас получился счёт 1-1.



В этот раз в паре с Иваном хорошо прокатились, я немного, но всё же проиграл, Иван прошел вперёд. Несмотря на это, у нашего коллектива получились отличные итоговые результаты. Я занял 7-е место по итогам Кубка, Андрей Песегов – 4-е, Илья Фёдоров — 1-е. Благодаря этим местам мы заняли общее первое командное место!» — приводит слова Бобровских группа его команды во «ВКонтакте».