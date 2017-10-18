Гасли считает, что опыт работы с «Хондой» поможет ему в сезоне-2018

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли считает, что опыт работы с «Хондой» в 2017 году поможет ему в следующем сезоне, когда итальянская команда начнёт использовать моторы японского производителя. В этом году Гасли выступает за «Хонду» в японской Супер Формуле, где борется за чемпионство. Из-за этого он будет вынужден пропустить Гран-при США, поскольку даты гонки Ф-1 пересекаются с датами проведения финального этапа Супер Формулы.



«Понятно, что для меня является большим плюсом то, что я уже работал с «Хондой». Очевидно, что их культура совсем другая, так же как методы коммуникации и работы.



Мне понадобилось время, чтобы понять, как лучше с ними работать в этом сезоне, но теперь я намного лучше понимаю, как нужно с ними общаться. Они не привыкли быть слишком жёсткими, слишком прямолинейными. Японцы любят общаться конструктивно, без обвинений. Они склонны говорить «да», даже если не согласны.



Они придают большое значение иерархии. Пока босс не дал «зелёный свет», не может быть никакого движения. Очевидно, что принятие решение происходит не так быстро, как у нас.



У меня был очень хороший год работы с ними в Японии. Я побеждал в гонках для них, и наши отношения хорошо развивались. Я знаю, что у меня есть хорошая поддержка с их стороны», — цитирует Гасли Minute-Auto.