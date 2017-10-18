WRC. Тянак перейдёт из «М-Спорт» в «Тойоту» в 2018 году

«Тойота» объявила о подписании контракта с Оттом Тянаком на сезон-2018 в чемпионате мира по ралли (WRC). В следующем году эстонец, ныне выступающий за «М-Спорт», составит в японской команде компанию Яри-Матти Латвале и Эсапеке Лаппи, Юхо Хяннинен покинет «Тойоту» по окончании сезона.



«Мы рады, что подписали Тянака, за которым наблюдали некоторое время. Он представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильного ментального настроя. Это означает, что он правильно впишется в команду.



Я хотел бы выразить свою признательность и благодарность Юхо за всё, что он сделал для нас. Он навсегда останется членом нашей семьи. Он сыграл важную роль в выведении команды на те позиции, где мы сейчас находимся», — отметил босс «Тойоты» Томми Мякинен, слова которого приводит пресс-служба команды.