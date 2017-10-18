В 2018 году Гонка чемпионов будет проходить в Саудовской Аравии

В 2018 году Гонку чемпионов (RoC) будет принимать Саудовская Аравия, которая станет 10-й страной, удостоившейся чести провести данное мероприятие. Впервые за свою 30-летнюю историю RoC будет проводиться на Ближнем Востоке.



Двухдневное мероприятие состоится в начале 2018 года на международном стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде.



«Более подробная информация, состав участников и точные даты проведения Гонки чемпионов в Саудовской Аравии будут объявлены в ближайшее время», — отмечается в официальном пресс-релизе организаторов RoC.