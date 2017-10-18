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«Торо Россо»: партнёрство с «Хондой» позволит команде реализовать свои амбиции

18 октября 2017, среда. 15:55 Авто

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки воспринимает грядущий переход на силовые установки «Хонда» как возможность для достижения своих амбиций в Ф-1.

«Это действительно интересно. Подобные вещи воспринимаются как возможность сделать следующий шаг с вашей командой, который был невозможен раньше. Это большой вызов, но также и огромная ответственность для нашей команды. Приятно иметь партнёра, а не просто поставщика двигателей. Можно действительно обсудить целый проект и выяснить, какие решения могут быть доступны на глобальном уровне.

Кажется, у них есть много доступной информации, и они быстро могут выяснить, какие конкретные данные вам нужны. У нас было много дискуссий на технические темы, и они поддерживали их очень хорошо», — цитирует Ки Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Хонда Ф-1
Новости. Авто
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