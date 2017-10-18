«Торо Россо»: партнёрство с «Хондой» позволит команде реализовать свои амбиции

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки воспринимает грядущий переход на силовые установки «Хонда» как возможность для достижения своих амбиций в Ф-1.



«Это действительно интересно. Подобные вещи воспринимаются как возможность сделать следующий шаг с вашей командой, который был невозможен раньше. Это большой вызов, но также и огромная ответственность для нашей команды. Приятно иметь партнёра, а не просто поставщика двигателей. Можно действительно обсудить целый проект и выяснить, какие решения могут быть доступны на глобальном уровне.



Кажется, у них есть много доступной информации, и они быстро могут выяснить, какие конкретные данные вам нужны. У нас было много дискуссий на технические темы, и они поддерживали их очень хорошо», — цитирует Ки Autosport.