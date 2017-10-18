Мик Шумахер: моя цель — Формула-1

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер в 2018 году продолжит карьеру в Европейской Формуле-3. По словам Шумахера-младшего, его целью остаётся Формула-1, но он движется к ней поступательно.



«Когда я буду готов, сделаю следующий шаг в карьере, но сначала я должен проявить себя. Вероятно, я останусь в команде Prema в Европейской Формуле-3 на 2018 год. Что-то другое в нынешней ситуации не имеет смысла. Сравнение с Ландо Норрисом? Я сосредоточен на себе и не смотрю на других пилотов. У всех свой путь развития. Я двигаюсь вперёд поступательно, стараюсь как можно лучше подготовиться на будущее. По-прежнему моя цель — Формула-1», — цитирует Мика Шумахера Motorsport-Magazin.