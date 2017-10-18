Абитебуль: «Рено» не боится «Макларена»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подчеркнул, что заводской команде не угрожает прогресс «Макларена» из-за перехода на моторы французского производителя.



«Были сомнения, поэтому было крайне важно объяснить всем, в том числе в Энстоуне, что философия «Рено» не меняется. Наша единственная цель — поднять на вершину заводскую команду. Нужно продолжать думать и о стратегии и тактике, пляска вокруг моторов открыла нам много возможностей, в том числе мы получили возможность подписать контракт с Карлосом Сайнсом. Я сторонник всестороннего стиля управления, поэтому объясняю менеджерам в Энстоуне и Вири, что конкретно мы делаем и почему. Уверен, наши сотрудники понимают, и мы не боимся «Макларена». Мы должны быть готовы опередить любого. Работа с клиентами и смена клиентов даёт нам возможность изменить подход к работе, а это полезно для развития», — цитирует Абитебуля Autosport.