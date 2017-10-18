Сало приглашён на роль третьего стюарда ГП США

Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало будет исполнять роль третьего стюарда на Гран-при США, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA). Вместе с финном спорные моменты в ходе уик-энда на трассе в Остине будут разбирать член Всемирного Совета FIA по автоспорту Гарри Конелли и генеральный секретарь автоклуба Чехии, член всемирного совета FIA Радован Новак.



Ранее Сало уже был третьим стюардом в этом сезоне на гонках в Китае, России, Австрии и Бельгии. Сало выступал в Формуле-1 с 1994 по 2002 год, на счету финского гощика два попадания на подиум.