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«Уильямс»: ди Реста провёл напряжённый тестовый день на «Хунгароринге»

19 октября 2017, четверг. 09:47 Авто

В «Уильямсе» отчитались о тестовом дне Пола ди Ресты за рулём болида 2014 года на трассе «Хунгароринг». Команда сообщила, что шотландец провёл «напряжённый» тестовый день 18 октября. Руководство «Уильямса» продолжает оценивать варианты, касающиеся состава пилотов на 2018 год.

Ранее тестовый день в Венгрии за рулём болида «Уильямса» провёл Роберт Кубица.

«Эти тесты являются частью нашей работы по оценке вариантов состава пилотов на 2018 год. Но команда не будет спешить утверждать планы на следующий сезон, пока не завершит свои внутренние оценки», — отмечает пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Пол ди Реста тесты Формулы-1
Новости. Авто
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