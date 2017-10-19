Пол ди Реста в 2018 году выступит в гонке «24 часа Дайтоны»

Команда United Autosports объявила, что резервный гонщик «Уильямса» Пол ди Реста будет представлять её в гонке «24 часа Дайтоны», которая состоится в январе 2018 года. Шотландец будет пилотировать Ligier JS P217 совместно с Уиллом Оуэном.



«Я с нетерпением жду гонки в Дайтоне с United Autosports. Я никогда не участвовал в 24-часовой гонке и никогда не пилотировал прототип, так что это всё в новинку для меня. Но я с нетерпением жду этого вызова», — цитирует ди Ресту GPUpdate.



Отметим, что на данный момент ди Реста является одним из кандидатов на место боевого пилота «Уильямса» на сезон-2018.