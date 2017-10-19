Хэмилтон: я бы с радостью отказался от своей работы, чтобы стать космонавтом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил космический центр НАСА в Хьюстоне перед предстоящим Гран-при США. Британский гонщик остался под большим впечатлением от центра и заявил о готовности сменить профессию.



«Я бы с радостью отказался от своей работы, чтобы приступить к работе здесь. Я хочу работать в этом бассейне (для имитации эффекта невесомости), а затем уходить в космос», — заявил Хэмилтон, слова которого приводит издание Eveningtelegraph.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Мерседеса».