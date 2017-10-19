Абитебуль: «Рено» значительно улучшил надёжность мотора перед 2018 годом

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль отметил, что на данный момент его команда на месяцы впереди в своей подготовке к следующему сезону по сравнению с этим же этапом в прошлом году.

Несмотря на то что «Рено» добился значительного прогресса в 2017 году в том, что касается улучшения мощности мотора, надёжность силовой установки оставляла желать лучшего.

«У нас уже есть некоторые конкретные элементы, способные покрывать тысячи километров, да на самом деле — десятки тысяч. Это такие элементы, как батарея и MGU-K.



Но есть некоторые элементы. Доставляющие нам головную боль, для которых надёжность была проблемой в этом году. Мы знаем, что в следующем году это снова будет проблемой… Но я могу сказать, что сейчас мы на несколько месяцев впереди в том, что касается надёжности, по сравнению с тем же периодом в прошлом году», — цитирует Абитебуля Autosport.