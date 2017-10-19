«Хонда»: реструктуризация отдела развития позволила повысить надёжность

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава считает, что реструктуризация и набор дополнительного персонала по ходу текущего сезона привели к улучшению надёжности моторов компании.



«Надёжность намного лучше. Это исходит из решения изменить нашу организацию в начале сезона. У нас было много проблем, поэтому мы добавили новых инженеров и заменили некоторых прежних, и мы изменили структуру развития.



Прогресс является естественным, потому что мы начали развитие перед началом сезона, а прирост по производительности проявляется через восемь месяцев. Мы привели инженеров в отдел развития из отдела массового производства. Мы знали, это не будет работать сразу после их присоединения, что на это потребуется время», — цитирует Хасегаву Autosport.