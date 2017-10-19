«Торо Россо» может столкнуться с трудностями из-за смены моториста

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки подчеркнул, что команда столкнётся с трудностями из-за перехода на моторы «Хонда». По словам Ки, японские моторы разительно отличаются от силовых установок «Рено». Напомним, что в результате рокировки «Торо Россо» с 2018 года использует двигатели «Хонда», а «Маклаерен» — «Рено».

«Двигатели «Рено» и «Хонда» совершенно разные. Вся силовая установка имеет совершенно другую архитектуру и не вписывается в нынешнюю концепцию болида», — цитирует Джеймса Ки Motorsport-Total.