Источник: «Макларен» договорился о новом контракте с Алонсо

Руководство «Макларена» достигло договорённости о продлении контракта с Фернандо Алонсо, сообщает Auto Bild. Официально о продлении соглашения будет объявлено до конца уик-энда в Остине. По сообщениям источника, контракт будет рассчитан на один сезон, зарплата испанского гонщика составит 30 млн евро за сезон.



Напомним, что со следующего года «Макларен» меняет поставщика моторов с «Хонды» на «Рено». По сообщениям иностранных СМИ, это было одним из условий, выставленных Фернандо Алонсо при продлении контракта. У напарника Алонсо, Стоффеля Вандорна, есть контракт с «Маклареном» на следующий сезон.