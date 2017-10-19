Квят в США будет работать с бывшим гоночным инженером Сайнса

Гоночным инженером Даниила Квята на Гран-при США станет Марко Матасса, с 2015 года работавший с Карлосом Сайнсом-младшим, сообщает российская версия Motorsport.com. До этого итальянский инженер провёл сезон в паре с Даниилом, когда тот дебютировал в Формуле 1 в составе «Торо Россо».



С Брендоном Хартли на этой гонке будет работать бывший гоночный инженер Квята Пьер Амлин, с ним россиянин работал с момента возвращения в команду в мае 2016 года и до Гран-при Сингапура 2017 года. Стоит отметить, что Амлин пропустил два последних этапа чемпионата по семейным обстоятельствам, но теперь вернётся к работе.