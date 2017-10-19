Алонсо: не думаю, что всё ограничится одним сезоном

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что соглашение с командой рассчитано не на один сезон. Двукратный чемпион мира продлил контракт с командой 19 октября.



«Речь в данном случае не о контракте, а о продолжении долгосрочного партнёрства. Было бы здорово выступать за «Макларен» до окончания карьеры. Не думаю, что всё ограничится одним сезоном.



Я не стал спешить с решением, принял во внимание все факторы, в том числе прогресс мотористов «Рено», позволивший гонщикам «Ред Булл» подняться на подиум в Малайзии. Возможности «Рено» вселяют в нас оптимизм», — цитирует Алонсо SkySports.