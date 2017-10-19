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Феттель: цель «Феррари» — победить в оставшихся гонках сезона

19 октября 2017, четверг. 22:01 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что он не намерен сдаваться в борьбе за титул, даже невзирая на 59 очков отставания от Льюиса Хэмилтона.

«Всё будет закончено лишь тогда, когда придёт конец. Мы всё ещё боремся за титул, даже несмотря на то что наши шансы гораздо меньше, чем несколько этапов назад. Было бы неправильно сейчас всё бросить. У нас отличная машина, которая может выиграть где угодно.

Наша цель — победить в оставшихся гонках сезона. Этого может быть недостаточно, чтобы догнать Хэмилтона, но нас не должно это беспокоить. Нам следует думать о своих заботах», — приводит слова немца Auto Motor und Sport.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при США
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