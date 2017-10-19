Квят: я заслуживаю ясности в отношениях с «Ред Булл»

Выступающий в составе «Торо Россо» пилот программы «Ред Булл» Даниил Квят заявил, что намерен провести переговоры с руководством австрийской команды относительно своего будущего.

«Мы обсудим ситуацию за закрытыми дверями и решим, какие шаги будут предприняты относительно моего будущего. Думаю, что я заслуживаю ясности в отношениях и мы получим это друг от друга. Я просто делаю свою работу и думаю, что у меня ещё есть два года по контракту.

До тех пор пока у меня есть этот контракт, я должен делать свою работу так хорошо, как только могу. После, если у меня будут другие возможности, мы сядем, обсудим их и решим, как двигаться дальше», — приводит слова Квята Autosport.