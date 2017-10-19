Вандорн получит 5 мест штрафа на старте гонки Гран-при США

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет оштрафован на 5 позиций на старте гонки Гран-при США, сообщает F1i. Это связано с заменой элементов двигателя внутреннего сгорания на болиде бельгийца. На данный момент в команде из Уокинга не планируют никаких других изменений на машине Вандорна.

Что касается его партнёра по команде Фернандо Алонсо, то на болиде испанца намерены использовать все те же компоненты установки, которые были задействованы на Гран-при Японии.

Добавим, что после 16 этапов чемпионата Стоффель Вандорн занимает 15-е место в общем зачёте чемпионата, имея в активе 13 очков.