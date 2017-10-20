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Хэмилтон не будет становиться на колено на ГП США в знак протеста

20 октября 2017, пятница. 00:23 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен принимать участия в акции протеста посвящённой борьбе с расовой дискриминацией, которая была инициирована игроками НФЛ. Игроки этой лиги встают на колено во время исполнения гимна страны, тем самым выражая своё недовольство политикой, проводимой правительством США.

Ранее сообщалось, что британский пилот может присоединиться к этой акции во время Гран-при США, однако сам Хэмилтон поспешил опровергнуть эти слухи.

«У меня нет какой-то чёткой позиции и в мои планы совершенно не входит становиться на колено. Я сделал пост об этом, потому что я очень уважаю это и мне кажется, что это движение потрясающе. Я очень их поддерживаю, но я в США для победы. Это мой приоритет и я не концентрируюсь ни на чём другом.

Что касается разговоров о завоевании титула в США, то это глупо. Нельзя снова ждать тяжёлого уик-энда для Феттеля", — приводит слова Хэмилтона Statesman.

Хэмилтон может встать на колено во время исполнения гимна США в Остине
Источник: Statesman Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
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