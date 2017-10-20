Райкконен: подход «Феррари» к гонкам не изменится

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США, а также признался, что невзирая на недавние неудачи, в Скудерии не намерены менять подход к гонкам.

«С пятницы нам станет понятен наш уровень конкурентоспособности в США. Я не вижу причин, по которым мы не должны быть сильны здесь. Тем не менее, надо подождать. Нам нужно собрать всё воедино на старте уик-энда и убедиться, что всё будет идти гладко на протяжении всего этапа.

В последних гонках у нас были сложности, но давайте не будем забывать, что на этих же Гран-при мы были в лидерах квалификации. Так что атмосфера и подход в команде не изменится и я не вижу причин, по которым он должен меняться. Очевидно, нам нужно устранить проблемы и минимизировать риски. Мы продолжаем работать командой и стали даже ещё ближе", — приводит слова финна пресс-служба «Феррари».