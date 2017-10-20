Гонщик Формулы-3 Айлотт вошёл в академию «Феррари»

Новым членом гоночную академию «Феррари» стал британский пилот Каллум Айлотт. 18-летний британец провёл в «формулах» три сезона и в нынешнем году выступал в Формуле-3. Айлотт занял в чемпионате четвёртое место, уступив только Ландо Норрису, Джоэлю Эрикссону и Максимилиану Гюнтеру. На счету британца шесть побед в гонках. Интересно, что в 2015 году Айлотта поддерживал «Ред Булл», но после слабого дебюта в Формуле-3 (12-е место по итогам сезона) «быки» отказались от гонщика.



Помимо Айлотта в академию «Феррари» входят чемпион Формулы-2 Шарль Леклер, ещё один гонщик Ф-2 Антонио Фуоко, коллега Айлотта по Формуле-3 Гуань Ю Чжоу, пилот GP3 Джулиано Алези, а также Маркус Армстронг и Энцо Фиттипальди. Ранее появилась информация, что членом академии также может стать россиянин Роберт Шварцман.