Алонсо: в следующем году на «Инди-500» не выступлю, но в будущем — точно

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что в сезоне-2018 Формулы-1 не пожертвует Гран-при Монако ради нового выступления на самой популярной гонке IndyCar «500 миль Индианаполиса».



«С учётом нового контракта с „Маклареном“ на следующий год я могу подтвердить, что не буду выступать на „Инди-500“ в следующем году, потому что в тот же уик-энд состоится Гран-при Монако, а приоритет на следующий год — хорошо выступать в Формуле-1. Но в то же время я могу подтвердить, что буду на „Инди-500“ в будущем. Не знаю, будет ли это в 2019-м, 2020-м или ещё когда-то, но это гонка, на которой я точно выступлю вновь», — приводит слова Алонсо NBC Sports.