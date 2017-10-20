Феттель: предупреждение за пропуск гимна — несколько смехотворное

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал решение стюардов Гран-при Японии вынести ему предупреждение за опоздание к началу исполнения национального гимна перед стартом гонки. Это предупреждение стало для немца вторым в сезоне, а за третье полагается штраф в виде лишения десяти мест на стартовой решётке.

«Я не понял этого. Я слегка опоздал, но на половине исполнения гимна был на месте. Я был удивлён, когда услышал, что получил за это предупреждение. Возможно, мне стоило отодвинуть парня впереди меня и не ждать, пока он освободит туалет! Это решение — несколько смехотворное, но окей», — приводит слова Феттеля Autosport.