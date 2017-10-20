Хартли потеряет места на стартовой решётке Гран-при США из-за штрафа

Новичок «Торо Россо» Брендон Хартли дебютирует в своём первом Гран-при из хвоста пелотона из-за штрафа за перерасход компонентов двигателя. Ранее сообщалось, что один из пилотов потеряет места на старте Гран-при США, однако не уточнялось, кто именно.

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подтвердил, что на болиде новозеландца будет установлена новая силовая установка и что это решение было принято ещё до того, как стало известно, что Хартли заменит Пьера Гасли в Остине, сообщает Autosport. Тост добавил, что на втором болиде новые элементы силовой установки будут установлены в Мексике. Это связано с тем, что ресурс текущих силовых блоков подходиот к концу.

Хотя точный размер штрафа не указывается, ожидается, что Хартли потеряет 30 мест на стартовой решётке Гран-при США, поскольку на его болиде будут установлены шестые двигателей внутреннего сгорания, турбина и MGU-H, а также пятая батарея и пятый блок MGU-H.