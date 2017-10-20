Хюлькенберг: следующий сезон с Сайнсом в напарниках будет для меня тяжелее

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг ожидает, что новый напарник Карлос Сайнс-младший будет более трудным соперником, чем Джолион Палмер.



«Я ожидаю, что в следующем сезоне будет тяжелее, чем в этом году. Сайнс столкнётся с несколькими вызовами. Смена команды в конце сезона — это не самая простая ситуация, ему предстоит привыкнуть ко многим новым вещам, таким как автомобиль, коллектив. Я уверен, что он будет выступать достойно сразу же.



Я с нетерпением жду совместной работы с ним, впереди нас ждут четыре напряжённые и важные гонки. Нам нужно сосредоточиться и сделать хорошую работу», — цитирует Хюлькенберга Crash.