ФИА будет тестировать биометрические перчатки для пилотов на практике ГП США

ФИА намерена продолжить испытания биометрических перчаток для гонщиков по ходу свободной практики Гран-при США. Команды «Ред Булл», «Форс Индия» и «Хаас» дали своё согласие на тестирование перчаток в Остине, сообщает Autosport. Вопрос о том, кто именно из их пилотов будет испытывать новинки, остаётся открытым.



Перчатки, которые оснащены датчиками, встроенными в область ладони, помогают контролировать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. В будущем в случае аварии это может помочь медицинскому персоналу лучше оценивать состояние пилотов дистанционно.



Ранее сообщалось о планах ФИА внедрить использование биометрических перчаток в 2018 году. Пилоты «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл» уже тестировали перчатки со встроенными датчиками по ходу Гран-при Венгрии.