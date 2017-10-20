Верляйн: надеюсь определиться с будущим до гонки в Абу-Даби

23-летний немецкий пилот «Заубера» Паскаль Верляйн признал, что может страдать от неопределённости со своим будущим ещё на протяжении некоторого времени. Слухи связывали Верляйна с возможным переходом в «Уильямс», однако этот вариант является проблематичным, поскольку титульный спонсор британской команды, компания «Мартини», желает видеть более возрастного пилота в конюшне.



«Я бы предпочёл, чтобы мне уже исполнилось 25 лет. Нет никаких новостей. Я просто надеюсь, что буду что-то знать до последней гонки в Абу-Даби», — цитирует Верляйна Auto Bild.