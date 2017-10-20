У Хэмилтона нет желания выступить на «Инди-500»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается следовать примеру Фернандо Алонсо и в ближайшие годы выходить на старт гонки «500 миль Индианаполиса».

«Честно говоря, меня не вдохновляет перспектива участвовать в „Инди-500“. Я всегда уважал и восхищался этой гонкой. Я посмотрел часть гонки, когда там выступал Фернандо, — думаю, это было очень захватывающе. Мне нравится идея, чтобы пилоты участвовали больше чем в одной серии. Буквально на следующий день я управлял машиной Ф-1 на овальной трассе, и это было интересно. Я очень уважаю пилотов, ведь страшно приближаться к бэнкингам на таких скоростях. Но лично у меня нет стремления выступать там. У меня есть много возможностей делать разные вещи, но нет реальных планов сделать что-то серьёзное (насчёт „Инди-500“. — Прим. „Чемпионата“)», — приводит слова Хэмилтона NBC Sports.