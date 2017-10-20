Марко: «Ред Булл» хочет, чтобы Ферстаппен стал самым молодым чемпионом мира

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал продление контракта сМаксом Ферстаппеном до 2020 года.



«Мы дали Максу первый шанс попасть в Формулу-1 и теперь хотим, чтобы он стал самым молодым чемпионом мира в истории. Мы сразу разглядели его потенциал, и он продолжает свой прогресс. Макс верит в «Ред Булл», и мы продлили контракт до 2020 года.



Макс мог перейти в другую команду, но он принял решение остаться с нами, и мы рады продолжить нашу совместную работу. Уверен, совсем скоро он станет чемпионом мира», — цитрует Марко Sky Sports.