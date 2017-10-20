Источник: Бинотто сменит Арривабене на посту руководителя «Феррари»

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто сменит Маурицио Арривабене на посту руководителя команды, утверждает немецкая редакция Sky. Источник отмечает, что подобное решение руководства Скудерии не будет выглядеть неожиданным: Арривабене подорвал свой авторитет последними неудачами команды, а Бинотто, напротив, отлично справился с ролью и довёл болиды «Феррари» едва ли не до совершенства, сделав их одними из лучших с технической точки зрения в пелотоне.



Руководитель компании Серджио Маркионне винит в неудачах и упущенном титуле именно Арривабене. Информация неофициальная, смены руководства итальянской команды не стоит ждать раньше окончания нынешнего сезона чемпионата мира.