Марко о будущем Квята: посмотрим после этой гонки

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью телеканалу Sky Sports сравнил показатели гонщиков «Торо Россо» Даниила Квята и Брендона Хартли во второй пятничной тренировке Гран-при США Формулы-1. По словам Марко, Квят был быстрее в квалификационном режиме, а вот при симуляции гонки Хартли был в состоянии поддерживать темп напарника.



На вопрос, есть ли у Квята будущее в Формуле-1, Марко ответил: «Посмотрим после этой гонки».



Напомним, что во второй практике Квят оказался быстрее Хартли на 1,2 секунды, заняв 13-е место против 17-го у новозеландца.

