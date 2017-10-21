Марко: Ферстаппен сам спросил, можно ли заключить сделку до 2020 года

Автоспортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал о причинах продления контракта с Максом Ферстаппеном. Соглашение с голландским гонщиком было пролонгировано до 2020 года.



«Ферстаппен и Риккардо должны были стать свободными от контрактных обязательств после 2018 года. Мы пытались сохранить хотя бы одного пилота, и Макс сам спросил, можно ли заключить сделку до 2020 года. Риккардо вышел на рынок пилотов, но теперь мы ведём переговоры и с ним. Подписание контракта с Максом показывает, насколько он нам доверяет», — цитирует Хельмута Марко Sky Sports.