Хэмилтон: солидная база и хорошее начало

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США Формулы-1. Во второй практике британский пилот уверенно показал быстрейшее время, опередив Макса Ферстаппена на четыре десятые.



«Это был интересный день со взлётами и падения — в том плане, как менялась трасса и какие были ощущения от машины. Но в целом впечатления от автомобиля были хорошими. Есть много областей, в которых мы можем прибавить, но в целом это солидная база и хорошее начало», — приводит слова Хэмилтона GPUpdate.