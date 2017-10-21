Сайнс: позитивно, что я на одном уровне с Хюлькенбергом

Новичок «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал две первые тренировки в составе французской команды. Во второй практике Сайнс стал 11-м, на пять тысячных опередив Нико Хюлькенберга.



«Мы всё время тестировали различные конфигурации аэродинамики, так что нельзя сказать, что можно было ориентироваться на показатели напарника. Но да, позитивно, что я на одном уровне с ним. Я стараюсь учиться под контролем команды. В итоге я проехал быстро и доволен этим. Посмотрим, как я ещё смогу адаптироваться к машине. Я предпочитаю быть острожным и не ставить цели, но у машины есть возможности, чтобы попасть в третий сегмент квалификации. Да, для таких команд с мотором „Мерседес“, как „Форс Индия“, такой тип трасс хорошо подходит, но мы попробуем», — приводит слова Сайнса Marca.