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Риккардо удивлён столь ранним объявлением о контракте Ферстаппена

21 октября 2017, суббота. 01:23 Авто

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал решение своего напарника Макса Ферстаппена продлить контракт с «быками» до конца 2020 года.

«Я знаю, что Макс счастлив в команде, так что я не удивлён, что он хочет остаться в ней. Полагаю, объявление было сделано довольно рано. Думаю, такое время объявления — единственный реальный сюрприз. Я немного удивлён, что всё случилось так рано, но не удивлён самому его решению остаться, потому что знаю, что он счастлив.

Не думаю, что относительно меня что-то может быть объявлено так же рано. У нас достаточно времени впереди. Не думаю, что необходимо принимать быстрое решение», — приводит слова Риккардо Autosport.

Марко: Ферстаппен сам спросил, можно ли заключить сделку до 2020 года
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен контракты гонщиков Формулы-1
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