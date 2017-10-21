Риккардо удивлён столь ранним объявлением о контракте Ферстаппена

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал решение своего напарника Макса Ферстаппена продлить контракт с «быками» до конца 2020 года.

«Я знаю, что Макс счастлив в команде, так что я не удивлён, что он хочет остаться в ней. Полагаю, объявление было сделано довольно рано. Думаю, такое время объявления — единственный реальный сюрприз. Я немного удивлён, что всё случилось так рано, но не удивлён самому его решению остаться, потому что знаю, что он счастлив.



Не думаю, что относительно меня что-то может быть объявлено так же рано. У нас достаточно времени впереди. Не думаю, что необходимо принимать быстрое решение», — приводит слова Риккардо Autosport.