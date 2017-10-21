Риккардо: были проблемы с балансом, но я всё ещё верю в победу

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при США Формулы-1. Австралиец показал пятое время во второй практике, уступив Льюису Хэмилтону восемь десятых секунды.



«Сегодня у нас были проблемы с поиском баланса. Но мы все равно не так далеко от лидеров. Мы должны догонять, но я думаю, что мы можем прибавить в ряде важных областей, так что я уверен, что мы можем сделать эти шаги перед субботой и воскресеньем. Я всё ещё абсолютно верю в возможность победы в воскресенье», — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.