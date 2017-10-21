Ферстаппен: показали хорошую скорость на длинных сериях и коротких отрезках

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ещё раз прокомментировал продление контракта с командой до конца 2020 года и оценил ход пятничных тренировок Гран-при США.

«Хорошие ощущения, когда после непростого года ты подписываешь новый контракт и продолжаешь столь сильные отношения. Я верю в команду, а они верят в меня, и у нас отличные рабочие взаимоотношения. У нас были взлёты и падения в этом году, но я хорошо чувствую себя в команде — и все видели, как упорно они работали, чтобы прибавить. Сегодняшний день показывает, что мы опять конкурентоспособны. Если мы сможем извлечь уроки из случившегося в этом году, то у меня нет сомнений, что эта команда может построить лучшую машину на решётке и начать 2018 год, соревнуясь впереди.



Сегодня мы показали хорошую скорость на длинных сериях кругов и коротких отрезках, так что я думаю, что у нас есть возможность добиться здесь хорошего результата", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».