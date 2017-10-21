Стролл: не завершил быстрейший круг из-за подголовника, который начал болтаться

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал 16-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при США на фоне восьмой позиции Фелипе Массы.



«Всё было нормально, обычная пятница. У нас возникла пара проблем — такие мелкие вещи, вроде подголовника, который начал болтаться на моём быстрейшем круге, который я не смог завершить. Но в целом всё было нормально. Из-за проблем в Японии и вновь здесь с подголовником я ещё не смог прочувствовать машину с новым антикрылом и новой конфигурацией. Это немного разочаровывает, так что нам просто нужно начать сводить всё воедино, чтобы показать, где мы находимся. Есть ощущение, что машина конкурентоспособна, так что нужно просто всё сделать правильно в субботу», — приводит слова Стролла пресс-служба «Уильямса».