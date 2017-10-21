Вандорн: были проблемы с трафиком, и я не был доволен балансом

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал о пятничных практиках Гран-при США. Во второй сессии бельгиец занял 15-е место, в то время как Фернандо Алонсо оказался седьмым.



«Сегодня в целом была достойная пятница. Утром поначалу были непростые условия, но потом трасса подсохла и у нас была очень напряжённая первая практика, чтобы попробовать некоторые аэродинамические детали. Я считаю, что хорошо выступил, особенно учитывая, что впервые выступал на этой трассе.



Вторая практика далась мне немного сложнее. По ходу сессии были проблемы с трафиком, и я не был на сто процентов доволен балансом, но темп на длинных сериях был достойным — я был немного более доволен им, чем квалификационными настройками. В целом, у нас есть большое пространство, чтобы прибавить в субботу, но мы знаем, что нужно сделать. Надеюсь, мы будем намного ближе», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».