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Вандорн: были проблемы с трафиком, и я не был доволен балансом

21 октября 2017, суббота. 02:17 Авто

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал о пятничных практиках Гран-при США. Во второй сессии бельгиец занял 15-е место, в то время как Фернандо Алонсо оказался седьмым.

«Сегодня в целом была достойная пятница. Утром поначалу были непростые условия, но потом трасса подсохла и у нас была очень напряжённая первая практика, чтобы попробовать некоторые аэродинамические детали. Я считаю, что хорошо выступил, особенно учитывая, что впервые выступал на этой трассе.

Вторая практика далась мне немного сложнее. По ходу сессии были проблемы с трафиком, и я не был на сто процентов доволен балансом, но темп на длинных сериях был достойным — я был немного более доволен им, чем квалификационными настройками. В целом, у нас есть большое пространство, чтобы прибавить в субботу, но мы знаем, что нужно сделать. Надеюсь, мы будем намного ближе», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».

Источник: McLaren Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при США
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